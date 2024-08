FC Lorient : Yvon Mvogo se rapproche de Strasbourg

Relégué en Ligue 2 au terme de la saison 2023/2024, le FC Lorient pourrait perdre son gardien international suisse dans les heures à venir. Ce départ était acté entre le joueur et sa direction (après 2 ans de bons et loyaux services) si une bonne opportunité se présentait à lui. Selon nos dernières informations, Yvon Mvogo (30 ans) - très courtisé durant cette fenêtre estivale - est, en effet, en passe de rejoindre Strasbourg. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les discussions se poursuivent entre les différentes parties et le dossier est en bonne voie.

Auteur de 34 matches de L1 la saison passée, le natif de Yaounde - solide sur sa ligne - ne devrait donc pas s’éterniser chez les Merlus. Reste désormais à finaliser l’opération mais l’international suisse (9 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le FCL, semble bel et bien en passe de s’offrir un nouveau challenge excitant. Pour rappel, le Racing a entamé un nouveau cycle après l’arrivée de Liam Rosenior, successeur de Patrick Vieira sur le banc alsacien. Ce dernier a souhaité voir Yvon Mvogo rejoindre son effectif pour y apporter son expérience et leadership.