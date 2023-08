PSG - RC Lens : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Nouveau gros choc pour le RC Lens ce samedi soir, qui se déplace au Parc des Princes pour y défier le PSG (suivez la rencontre en direct sur FM). Début de saison poussif de la part des hommes de Franck Haise qui ont affaire à un nouveau gros morceau de cette Ligue 1. Après une défaite lors de la 1ère journée, les Lensois n’ont pas su lancer leur dynamique à domicile contre le Stade Rennais avec un match nul 1-1. Outsiders pour cette 3ème journée, à eux de créer la surprise contre un PSG qui sera attendu aussi. Les Parisiens n’ont pu faire mieux que 2 matchs nuls lors des 2 premières journées, 0-0 contre Lorient puis 1-1 au Stadium à Toulouse. Les hommes de Luis Enrique doivent, eux aussi, lancer leur saison dans une quête d’un nouveau titre de champion. Les champions en titre restent favoris contre un adversaire qui ne les a pas battus depuis 2006 au Parc des Princes.

Côté compositions, Mbappé et Dembélé sont titulaires d’entrée pour accompagner Asensio. Ugarte enchaîne au milieu, entouré de Vitinha et Zaïre-Emery. Derrière, Marquinhos et Skriniar formeront la charnière centrale avec Donnarumma dans les buts. Chez les Lensois, la nouvelle recrue Elye Wahi sera sur le banc lensois pour sa première dans le groupe, Sotoca sera en pointe. Il sera soutenu par Thomasson et Fulgini dans le 3-4-2-1 du Racing. Abdul Samed et Diouf formeront le double pivot avec Frankowski et Machado sur les côtés. Les trois de derrière seront Gradit, Danso et Medina.

Les compositions d’équipes :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Asensio, Mbappé.

RC Lens : Samba (cap.) - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul-Samed, Diouf, Machado - Thomasson, Fulgini - Sotoca.

