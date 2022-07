Ligue 2 : Dijon s'offre une inquiétante équipe de Saint-Étienne

On avait quitté l'AS Saint-Étienne sur une défaite contre Auxerre en barrages (1-1, 5 t.a.b à 4) qui a scellé son sort avec une relégation en Ligue 2. Retrouvant les terrains sur la pelouse du stade Gaston-Gérard de Dijon, les Stéphanois voulaient bien démarrer leur nouvelle saison. Pour cela, le nouveau coach Laurent Batllés organisait son équipe en 4-2-3-1 avec Green dans les cages derrière Maçon, Briançon, Giraudon et Nadé. Le double pivot était composé de Youssouf et Camara. Seul en pointe, Krasso était soutenu par Lobry, Cafaro, et Bouanga. De son côté, Dijon optait pour un 4-2-3-1 avec Reynet comme dernier rempart. Devant lui, Traoré, Touré, Congré et Rocchia prenaient place. L'entrejeu était occupé par Marié et Ndong tandis que Camara, Soumaré et Nassi soutenaient Le Bihan. Très vite, on sentait pas mal d'intensité dans cette rencontre entre Dijon et Saint-Étienne, surtout sous l'impulsion des locaux.

Le premier carton jaune de la saison était attribué à Briançon (7e) puis dans la foulée, Camara centrait fort devant le but des Verts. Bien placé, Giraudon éloignait le danger (8e). Sur coup franc peu après, Congré était trouvé au premier poteau et plaçait une tête qui était captée par Green (11e). Dijon poussait pour prendre les devants. Après un débordement de Soumaré sur la droite, ce dernier centrait fort devant le but. Camara laissait filer le ballon pour Le Bihan dont la reprise à bout portant été repoussée par Green (17e). S'en suivait une frappe au-dessus du cadre de Nassi (18e) puis l'inévitable arriva. Sur un débordement de Rocchia sur la gauche, ce dernier centrait à ras de terre devant le but. Profitant d'un contre favorable, Le Bihan héritait du ballon devant le but et n'avait plus qu'à conclure (1-0, 29e).

Soumaré a doublé la mise

Rapidement mené, Saint-Étienne montrait un visage inquiétant dans cette première période. Certes, les visiteurs se procuraient une grosse occasion avec un centre de Krasso devant le but pour Cafaro dont la reprise était contrée par Rocchia (34e), mais cela ne changeait rien au contenu de la rencontre qui était favorable aux Dijonnais. Lancé par Le Bihan, Camara fusait vers le but et tombait sur Green. Vigilant, Soumaré suivait bien et doublait la mise (2-0, 41e). Menée 2-0 à la pause, l'ASSE faisait triste mine. Au retour des vestiaires, on repartait sur les mêmes bases. Dijon s'offrait deux occasions coup sur coup avec une frappe de Nassi qui passait au-dessus du cadre (50e) avant que Le Bihan manque une reprise à un mètre du but totalement vide (51e).

Le rythme retombait un peu par la suite et cela profitait à Bouanga. Le Gabonais partait de la gauche et tentait un tir enroulé que Reynet détournait de justesse des poings (63e). À force de s'endormir tout doucement, Dijon reculait et se faisait surprendre par les Verts. Sur la gauche, Bouanga orientait le jeu sur l'autre aile pour Aiki. Le jeune stéphanois armait une volée du droit qui touchait le poteau gauche de Dijon avant de finir sa course au fond des filets (2-1, 69e). Même si Saint-Étienne retrouvait espoir, Dijon continuait d'être dangereux avec une tentative de Camara détournée de justesse par Mouton (75e). Et les locaux tenaient jusqu'au bout pour prendre les 3 points. Cette victoire 2-1 permet donc à Dijon de bien débuter la saison au classement.