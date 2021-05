OL : beaucoup d'absents face à Lorient

L'Olympique Lyonnais se prépare à affronter Lorient avec un groupe décimé. Déjà par les suspensions, puisque Depay, Caqueret, Marcelo et De Sciglio ne pourront pas être alignés par Rudi Garcia. L'espoir réside dans le retour des blessés.

« On n'aura pas trop de la séance de demain pour savoir si Islam (Slimani), Djamel (Benlamri), Melvin (Bard) et Denayer peuvent être dans le groupe ou pas. On n'en sait rien. Ils ont repris, tout le monde s'est entraîné à part. Depay, Caqueret, De Sciglio et Marcelo sont suspendus », a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse.