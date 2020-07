Adam Lallana rejoint Brighton

C'était annoncé par les médias britanniques depuis quelques jours déjà, et c'est désormais officiel. Arrivé à Liverpool en 2014, l'ailier anglais Adam Lallana avait quitté la Mersey au terme de son contrat. Libre, il s'est engagé en faveur de Brighton, quinzième de la dernière édition de la Premier League.

L'international anglais (34 sélections) âgé de 32 ans a signé un contrat de trois ans avec les Seagulls. Il portera le numéro 14. Très important lors de ses premières années à Liverpool, il a ensuite peu à peu perdu de l'importance, et n'a pas été épargné par les pépins physiques. Cette saison, il a joué 15 rencontres de Premier League, mais n'a été titularisé qu'à 3 reprises, pour 1 but et 1 passe décisive.