Qualifs CdM 2026 : la Corée du Nord tient tête au Qatar, l’Arabie Saoudite l’emporte sur la Chine, l’Australie et l’Indonésie se neutralisent

Journée de qualification pour la Coupe du Monde 2026 aujourd’hui en Asie. En ouverture de cette journée, l’Arabie Saoudite a renversé la Chine, 2 buts à 1, confirmant sa première place du groupe de qualification C (avec 4 points), devant le Japon (3 points avant son match contre le Bahreïn). De son côté, l’Australie n’a pas réussi à trouver la faille dans le dispositif indonésien (0-0) et se contentera d’un seul petit point à l’issue du match.

Puis c’est bien la Corée du Nord qui a réalisé l’exploit de cette journée. Opposés au Qatar sur terrain neutre, les Chollimas ont d’abord ouvert le score grâce à Il-song Ri (19e, 1-0). Le pays hôte de la dernière Coupe du Monde n’a cependant pas attendu longtemps avant de recoller au score et Akram Afif a inscrit son premier but à la demi-heure de jeu (31e). Almoez Ali vient rapidement doubler la mise pour le pays du Golfe (44e). Au retour des vestiaires cependant, la Corée du Nord revient directement au score créant la sensation (52e, 2-2). Un temps interrompu à cause des conditions météo, le match se terminera sur un match nul entre les deux formations. Grâce à précieux point, les Nord-Coréens pointent à la 4e place de leur groupe, synonyme de barrage. Le Qatar reste quant à lui bon dernier du groupe et devra obligatoirement rebondir au prochain match s’il veut sortir la tête de l’eau.