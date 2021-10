OL : Houssem Aouar se sent enfin libéré

La suite après cette publicité

Malgré 8 buts et 4 passes décisives en 33 matches l'an dernier, Houssem Aouar a connu une saison compliquée. Devant digérer un gros final 8 de Ligue des Champions avec l'OL où il a été prépondérant dans le parcours jusqu'en demi-finale, il devait aussi gérer la déception d'un départ avorté à Arsenal. Connaissant aussi quelques pépins physiques, il a perdu son statut d'indiscutable. Resté cet été à l'OL, il voulait profiter de l'arrivée de Peter Bosz pour retrouver ses sensations. Le coach néerlandais a profité de la polyvalence d'Houssem Aouar pour l'utiliser en tant que relayeur, milieu offensif ou milieu gauche. Si les premiers pas étaient compliqués, cela allait mieux dans le jeu lors des derniers matches jusqu'à son but inscrit contre Brøndby ce jeudi en Europa League (3-0).

Une réalisation synonyme de libération pour l'international français (1 cape) que Peter Bosz n'a pas manqué de commenter en conférence de presse. Le coach néerlandais a notamment mis le point sur l'évolution physique de son joueur en conférence de presse : «quand je suis venu il était blessé au pubis. Dans les trois derniers mois, il a progressé là-dessus. Ce but va l'aider j'espère. Avant aussi il était dans la surface pour marquer. C'est le plus important. Ce but va lui donner encore plus de confiance.» Le principal intéressé se sent également de retour à son meilleur niveau physique : «oui honnêtement, la saison passée, je ne pense pas avoir joué un match à 100% physiquement. Je sens que physiquement je me trouve très bien. Globalement, c'est l'équipe qui est montée en intensité et je trouve que c'est très bien pour l'avenir.»

Houssem Aouar enfin délivré ?

Dans de bonnes dispositions, le milieu de terrain lyonnais de 23 ans sent cette montée en puissance et cela se ressent. Contre Troyes (victoire 3-1) où il a débuté titulaire, il avait livré une prestation intéressante, mais il avait manqué de nombreuses occasions. Contre Brøndby une semaine plus tard, le début de match était assez similaire, mais sa réalisation a été synonyme de délivrance : «je pense qu'un ou deux matches avant, j'avais les possibilités de marquer, j'étais déterminé d'aller devant le but et de transformer les occasions. Ça se voit que ça m'a fait du bien. Je suis prêt, je me sens de mieux en mieux physiquement sur les derniers matches. C'était frustrant contre Brøndby pour moi et quand j'ai marqué, ça s'est vu que ça m'a fait du bien. Je garde la tête froide.»

Satisfait du jeu offensif mis en place par Peter Bosz, Houssem Aouar se sent épanoui sous les ordres de l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen. Le milieu lyonnais qui a évolué à différents postes cette saison. Il n'a pas manqué de le souligner en conférence de presse : «ça se passe plutôt bien, ça se passe bien avec tous les joueurs. Il (Bosz) aime le jeu offensif avec intensité. Je progresse beaucoup sur ce plan-là cette saison. Je pense que je suis sur la bonne voie sur le plan de l'intensité. Les explications, je ne sais pas, mais on a beaucoup plus de joie. On joue mieux donc plus d'enthousiasme. Avoir le pressing, dominer, ça donne plus de solidarité entre nous. » De bon augure à un peu plus de 24h d'un derby qui sera important pour confirmer le retour en forme de l'Olympique Lyonnais sur les dernières semaines.

