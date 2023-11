PL : Everton écope de 10 points de pénalité !

Coup dur pour Everton. N’ayant pas respecté les règles du fair-play financier de la Premier League, le club de la Mersey a été sanctionné d’un retrait de 10 points au classement du championnat d’Angleterre. Une décision qui fait descendre les Toffees à l’avant-dernière place, relégable à deux points du 17e, Luton. Le club attend «les décisions prises dans d’autres affaires concernant les règles de profit et de durabilité de la Premier League» et a décidé de faire appel de cette décision.

«Le club estime que la Commission a imposé une sanction sportive totalement disproportionnée et injuste. Le club a déjà fait part de son intention de faire appel de la décision auprès de la Premier League. La procédure d’appel va maintenant commencer et l’affaire du club sera entendue par une commission d’appel nommée conformément aux règles de la Premier League en temps voulu. Everton maintient qu’il a été ouvert et transparent dans les informations qu’il a fournies à la Premier League et qu’il a toujours respecté l’intégrité de la procédure. Le club ne reconnaît pas la conclusion selon laquelle il n’a pas agi avec la plus grande bonne foi et ne comprend pas qu’il s’agit d’une allégation faite par la Premier League au cours de la procédure. La rigueur et la sévérité de la sanction imposée par la Commission ne reflètent ni équitablement ni raisonnablement les preuves présentées», peut-on lire dans le communiqué de l’EFC.