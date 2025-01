Serie A : la Fiorentina domine la Lazio

Suite de la 22e journée de Serie A ce dimanche soir. La Fiorentina se déplaçait dans la capitale pour affronter la Lazio Rome sur la pelouse du stadio Olimpico. Du côté des Biancocelesti, l’objectif de ce derby della Capitale était de faire le plein de points pour se rapprocher du podium et ainsi solidifier sa position dans la course à l’Europe. La Viola voulait marquer de précieux points pour continuer sa remontée et se rapprocher du podium. Au cours de la première période, les visiteurs ont rapidement pris les devants avec des réalisations signées Yacine Adli (11e) puis Lucas Beltran (17e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lazio 39 22 +8 12 3 7 38 30 6 Fiorentina 36 21 +13 10 6 5 35 22

En seconde période, la réduction du score d’Adam Marušić 90e+2) n’a pas changé l’issue de la rencontre (1-2). Au classement, Lazio reste à la 4ème place malgré la défaite, tandis que la Fiorentina grimpe à la 6ème position. Le weekend prochain, les Biancocelesti défieront Cagliari en Sardaigne, alors que la Viola jouera face au Genoa en Toscane, lors de la 23e journée du championnat italien.