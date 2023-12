Liga : le Real Madrid fait le travail face à Grenade et reprend son trône de leader

Quatre heures et demi. C’est le temps qu’aura passé Girona de retour à la première place de la Liga. Car oui, le trône de leader du championnat espagnol est revenu de droit au Real Madrid ce samedi en début de soirée. La Casa Blanca recevait Grenade, sans victoire depuis fin août (4 nuls, 8 défaites), dans son antre du Santiago-Bernabéu pour retrouver la tête du classement, et ce après la victoire de la formation catalane à domicile contre Valence plus tôt dans l’après-midi (2-1). Pour le compte de la 15e journée de la Liga, les hommes de Carlo Ancelotti faisaient le travail à domicile, dans une rencontre qu’ils auront quasiment maitrisés, sans vraiment briller (2-0).

Si les visiteurs tentaient de mettre le pied sur le ballon en début de match, les Merengues n’ont pas hésité à très vite attaquer à la récupération de la possession, notamment grâce au rôle de quarterback de Toni Kroos, prêt à servir des caviars aux offensifs. Après un coup franc lointain mais vicieux de Raul Torrent, qui ne trompait finalement pas Andriy Lunin - préféré au convalescent Kepa, de retour dans le groupe - l’Allemand faisait parler sa patte droite pour combiner en une-deux avec Brahim Diaz et lancer l’ancien Milanais, qui ouvrait le score d’un subtil piqué (1-0, 26e) face au portier andalou Andre Ferreira, rentré à la place de Raul Fernandez, sorti sur blessure après seulement 11 minutes de jeu.

Rodrygo en grande forme

Le meilleur buteur des hommes en blanc, Jude Bellingham, devait attendre les dernières minutes du premier acte pour enfin solliciter l’arrière-garde granadina, mais son tir croisé frôlait le poteau gauche du gardien de but portugais (42e). L’Anglais était même victime d’un tacle rugueux d’Ignasi Miquel dans la zone de vérité, mais l’arbitre ne bronchait pas (44e). Au retour des vestiaires, le Real attendait tranquillement la faille dans le bloc rojiblanco avant de le fissurer grâce à son Brésilien Rodrygo. L’homme en forme du club de la capitale venait fusiller le dernier rempart d’une reprise du droit (57e) pour son 6e but en Liga, son 7e sur ses 5 derniers matches toutes compétitions confondues.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 38 15 24 12 2 1 33 9 19 Grenade 7 15 -16 1 4 10 19 35

Andre Ferreira n’avait aucun moment pour se reposer et devait garder les siens dans le match, intervenant bien face au tir du gauche de Federico Valverde dans le dos de la défense (74e). Après un dernier quart d’heure paisible pour les locaux, quelque peu dangereux avec l’entrée de Nico Paz, buteur pour la première fois de sa carrière madrilène en milieu de semaine face au Napoli, le score ne changeait plus jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette cinquième victoire de rang pour prolonger sa série d’invincibilité à 13 depuis fin septembre, le Real Madrid reprend la tête du championnat grâce à sa différence de buts favorable (+24 pour le Real, +16 pour Girona). Le Grana poursuit sa descente aux enfers et ne quitte pas sa 19e place, à trois points de Majorque, premier non-relégable.