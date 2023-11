Real Madrid : le retour au top de Rodrygo ravit tout le monde

Le début de saison de Vinicius Junior et Rodrygo Goes avait inquiété du monde du côté de Madrid. Tant dans le volet statistique que dans le jeu, les deux Brésiliens des Merengues étaient loin de leurs standards habituels. Les journaux de la capitale espagnole expliquaient même que cette dépendance aux exploits de Jude Bellingham, de loin le joueur le plus décisif de l’équipe de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison, commençait vraiment à inquiéter les dirigeants du club.

En début de semaine dernière, le quotidien Marca dévoilait une statistique inquiétante, après le match nul face au Rayo Vallecano (0-0). Rodrygo totalisait, jusqu’ici, 2 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues. Contre 5 buts et 5 passes décisives début novembre 2022, il y a un tout juste un an. Des chiffres en baisse considérable donc, mais visiblement, le principal concerné a pris note et avait à coeur de montrer qu’il peut retrouver son meilleur niveau et redevenir le joueur qu’il a été la saison dernière.

Un réveil qui tombe à pic

En milieu de semaine, face à Braga, le joueur de la Canarinha a inscrit un but et délivré une passe décisive pour la victoire des siens 3-0. Puis, samedi soir, il a été l’homme du match lors du choc face à Valence (5-1), avec, accrochez-vous, deux buts et deux passes décisives. Une belle semaine pour le joueur formé à Santos donc, qui évoquait « un match parfait pour lui et pour l’équipe » après cette grosse victoire contre Valence.

Le quotidien Marca explique notamment que Carlo Ancelotti a réalisé une sorte de traitement avec le Brésilien, le couvant et lui redonnant de la confiance en interne. L’Italien a ainsi joué un rôle primordial dans ce retour au top - à confirmer bien sûr - et les médias locaux savent que c’est extrêmement important pour les objectifs que s’est fixé le club cette saison, à savoir aller au bout en Liga et en Ligue des Champions. Il est de retour, c’est simple. « L’ange a retrouvé ses ailes », s’emporte par exemple le journal AS. Des mots plutôt forts…