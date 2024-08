Manchester City a réussi à vendre João Cancelo pour 40 M€

Arrivé à Manchester City en 2019 en provenance de la Juventus, João Cancelo (30 ans) a tenu trois ans et demi avec Pep Guardiola avant de devenir un indésirable. Acheté pour 60 M€ à la Juventus, le latéral gauche portugais (neuf buts et 21 passes décisives en 154 matches) était alors envoyé en prêt du côté du Bayern Munich en janvier 2023. Un prêt sans succès.

Avec un but et six passes décisives en 21 rencontres, le Lusitanien n’a pas convaincu le géant bavarois de payer les 60 M€ réclamés par City pour le conserver définitivement. Même son de cloche six mois plus tard lorsqu’il a été envoyé au FC Barcelone (quatre buts, cinq passes décisives), même si les Blaugranas ont surtout lâché l’affaire parce qu’ils n’avaient pas les moyens de payer une telle transaction.

Cancelo définitivement vendu, enfin

Revenu à City cet été, Cancelo a, sans surprise, été placé dans le loft mancunien. « Peut-être qu’il va rester ou peut-être qu’il va être prêté. Il s’entraîne bien et se comporte bien. Ce qui se passera dépendra de son agent, nous le traiterons comme les autres, avec respect et en essayant de tirer le meilleur parti de ses qualités. Je n’ai jamais douté de ses qualités, mais nous verrons ce qui se passera », déclarait récemment Pep Guardiola.

Depuis, les choses ont bougé et Manchester City va enfin réussir à se débarrasser d’un indésirable sous contrat jusqu’en 2027. A Bola affirme en effet qu’un accord a été trouvé avec le club saoudien d’Al-Hilal. Cancelo sera transféré et les Skyblues récupéreront environ 40 M€ dans l’affaire. Une belle revente. De son côté, le défenseur signera un contrat assorti d’un salaire de 70 M€ sur trois ans. Jorge Mendes a visiblement réussi à convaincre Jorge Jesus, que Cancelo a connu à Benfica, de venir en aide à son protégé.