Les mots forts de Zinedine Zidane sur Jude Bellingham

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Jude Bellingham ne s’attendait pas forcément à des débuts aussi flamboyants, d’autant plus à un poste de numéro dix qui n’était pas le sien au Borussia Dortmund. Le milieu anglais a épaté par son adaptation express et son efficacité. Il est inévitablement l’une des armes fortes du Real, et un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Avec son numéro 5 dans le dos, il suit les traces d’un certain Zinedine Zidane, qui portait ce même maillot avant lui. L’ancien coach des Merengue ne tarit pas d’éloges à son sujet.

«De cinq à cinq, nous n’avons pas le même âge, mais nous avons le même numéro. Jude Bellingham est spectaculaire, nous avons de la chance de l’avoir au Real Madrid, il est très bon et j’espère qu’il nous apportera de nombreux trophées», a assuré l’ancien numéro 10 de l’équipe de France à l’occasion du match des légendes organisé au Santiago Bernabeu face à Porto, où il était assis à la place de Bellingham. L’Anglais a la pression sur ses épaules, à tout juste 20 ans.