Le message touchant d’Endrick pour son petit frère

Face à l’Espagne demain soir, Endrick jouera ses premières minutes au Santiago Bernabeu, mais avec le maillot du Brésil. Celui qui rejoindra le Real Madrid l’été prochain est considéré comme un des grands espoirs du football mondial, et peut se mettre à rêver en grand. Ainsi, à travers une lettre destinée à son petit frère âgé de 4 ans, Endrick s’est livré sur le changement de vie de sa famille et lui. «Dans notre famille, nous ne sommes pas nés dans la richesse. Nous sommes nés dans le football», a d’abord indiqué le futur attaquant des Merengue.

«Je ne sais pas quand tu liras cette lettre, mais pour l’instant tu as 4 ans, et nos vies changent très vite. Dans les prochains mois, je vais aller en Espagne pour jouer pour le Real Madrid - oui, l’équipe que je choisis toujours sur PlayStation quand vous me regardez (…) Mais maintenant, on peut faire ce que l’on veut, il n’y a plus de stress. Grâce à Dieu, à maman, à papa et au football. Profite de ta vie comme tu l’entends, mon frère. C’est mon cadeau pour toi», a poursuivi le joueur de 17 ans. Un message touchant.