L’OL prépare déjà plusieurs départs

L’Olympique Lyonnais retrouve la Ligue 1 ce soir. Pour lancer cette 27e journée, les Gones, cinquièmes avec 45 points au compteur, se déplacent à la Meinau pour affronter Strasbourg, qui pointe à la septième place avec 43 unités. Autant dire que le match vaudra le coup d’œil. Une victoire serait une excellente nouvelle pour les pensionnaires du Groupama Stadium, qui mettraient la pression sur leurs concurrents au classement tout en préparant un peu plus sereinement leur double confrontation face à Manchester United en 1/4 de finale de l’UEFA Europa League. En coulisses, l’écurie présidée par John Textor joue un autre match.

Eagle Football fait le point sur la santé financière du club

En effet, elle est placée sous la surveillance de la DNCG depuis un petit moment. En novembre dernier, le gendarme financier du football français avait d’ailleurs frappé fort concernant le club rhodanien. «Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2024-2025, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G : Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter. Rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours.»

Toujours menacé, l’OL entend bien améliorer sa situation. Hier, Eagle Football Group (ex-OL Group) a d’ailleurs fait un point sur la santé financière du club via un communiqué de presse présentant le bilan du premier semestre de la saison 2024-2025. Les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2024. Et il y a eu de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Concernant les éléments négatifs, on peut noter que le club est dans le rouge concernant le résultat net des six premiers mois, avec un bilan de -116,9M€ contre -60,6M€ en 2023. Les capitaux propres, eux, passent d’environ 39,4 M€ (en juin) à -78,2 M€.

Plusieurs départs prévus cet été 2025

Autre mauvaise nouvelle, l’excédent brut d’exploitation (EBE) passe de -7,6 à -46,7M€ en un an. Au sujet de ce point précis, Eagle Football explique que cela est notamment lié au manque de ventes lors du dernier mercato d’été. Il faut d’ailleurs ajouter qu’il y a une baisse des plus-values/cessions de joueurs (de 78,3 à 23,2 M€). Tout cela a d’ailleurs coûté sa place à David Friio. Pour redresser la barre, Eagle Football a un plan précis. «Le groupe a pour objectif un EBE élevé pour l’exercice 2025/2026, grâce au plan de réduction des coûts et à la conclusion ou la résiliation de nombreux contrats de joueurs à valeur élevée, hérités de la précédente direction.»

On peut donc se préparer à plusieurs départs durant l’intersaison. Outre la vente attendue de Rayan Cherki, il faudra aussi s’intéresser aux éléments en fin de contrat comme Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico. Nul doute que d’autres éléments seront aussi concernés par cette politique estivale. On peut citer Warmed Omari, qui ne restera pas a priori l’année prochaine selon nos informations. Dans le rouge concernant certains points, l’OL a aussi annoncé de bonnes nouvelles. Le produit des activités hors trading est passé de 77,1 à 82,9M€. Il y a aussi une légère baisse de la dette du club, qui est passée 505,4 à 445,5 M€. L’OL, qui vise plus que jamais une qualification en Ligue des Champions, a encore du chemin avant de sortir la tête de l’eau.