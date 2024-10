Nice - PSG : Willian Pacho appelle à l’optimisme

Paris n’a pas trouvé la clé pour rentrer avec les trois points. Accrochés par Nice ce dimanche soir à l’Allianz Riviera (1-1), les joueurs de Luis Enrique laissent Monaco seul en tête du championnat. Mais après le match nul de son équipe, le défenseur équatorien Willian Pacho a préféré appeler à l’optimisme.

«C’est difficile de jouer ici. C’était dur, mais on a gardé la tête froide pour ne pas perdre. Même si on a manqué de concentration, on a trouvé le courage pour se créer des occasions en deuxième période. On va continuer à progresser, l’équipe a de la qualité. Ce sera mieux à l’avenir», a-t-il exprimé au micro de DAZN.