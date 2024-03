Un jeune décède lors d’un entraînement en Bolivie

Le championnat bolivien pleure la disparition d’un des leurs. Le jeune colombien de 24 ans Guillermo Beltrán est décédé d’une insuffisance cardiaque après s’être effondré à l’entraînement. L’attaquant du CD Real Santa Cruz (D1 bolivienne) s’est plaint de vertiges et de nausées avant de s’écouler au sol comme le rapporte Mundo Deportivo. Malgré des tentatives pour le réanimer, le Colombien est mort lors de son transfert vers la clinique.

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui (vendredi), à 19h30, nous disons au revoir à notre joueur bien-aimé Guillermo Denis Beltrán, au siège du Real Santa Cruz Club. Nous adressons une cordiale invitation à tous les supporters royalistes à se joindre à nous pour notre dernier au revoir et dire au revoir à notre joueur, qui a laissé une marque indélébile dans nos cœurs et dans l’histoire de notre club. Nous vous remercions par avance pour votre présence et vos marques d’affection en ce moment difficile pour nous tous » a déclaré le club via un communiqué. Sur ses réseaux sociaux, le club a également voulu lui rendre un dernier hommage au travers d’une vidéo.