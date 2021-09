L'équipe type des prêtés de Manchester City

Fort d'un réseau tentaculaire à travers le monde grâce au City Football Group, Manchester City dispose de nombreux talents sous contrats qu'il peut mettre en valeur aux quatre coins de l'Europe. Une stratégie qui lui permet de dégager de précieuses liquidités sur le marché des transferts, comme le soulignait Pep Guardiola lors de l'arrivée de Jack Greaslish. «Quand on peut dépenser cette somme, c'est parce qu'on vend pour près de 60 millions de livres de jeunes joueurs de l'académie, des joueurs prêtés pour 60 millions de livres, sinon ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous dépensons autant pour lui», expliquait le Catalan avant de renchérir.

La suite après cette publicité

«On a dépensé 40 millions pour Jack Grealish. 100 millions de livres sterling que nous avons payées et 60 millions de livres sterling que nous avons gagnées, grâce aux transferts». Le technicien des Skyblues évoque là les belles ventes de Lukas Nmecha (22 ans), prêté à Anderlecht la saison passée puis vendu à Wolfsbourg cet été ; de Jack Harrison (24 ans), recruté définitivement par Leeds à l'issue de son prêt ; ou encore d'Ivan Ilic (20 ans), qui a convaincu le Hellas de lever l'option d'achat au bout de sa première saison de prêt. Cet été encore, les Citizens ont envoyé des jeunes talents progresser tous azimuts. De quoi tranquillement composer une équipe sur une sélection purement aléatoire.

Prêter pour mieux vendre

Dans les buts, on retrouverait Arijanet Muric (22 ans). Le portier international kosovar (17 sélections) est parti exercer ses talents à Adana Demirspor, promu en Süper Lig, où il a commencé la saison avec la casquette de n° 1 (3 titularisations). La défense centrale serait composée de Philippe Sandler (24 ans), prêté une saison à l'ESTAC, promu en Ligue 1, et de Taylor Harwood-Bellis (19 ans), déjà titulaire dans la charnière de Vincent Kompany à Anderlecht (4 apparitions). Yan Couto (19 ans), prometteur latéral droit champion du monde U17 avec le Brésil en 2019 prêté à Braga, et Erik Palmer-Brown (24 ans), polyvalent international américain (2 capes) cédé à Troyes lui aussi, les accompagneraient.

Claudio Gomes (21 ans), ancien pensionnaire du centre de formation du Paris SG, est lui parti s'aguerrir du côté de Barnsley, en Championship, après un passage au PSV en 2019/20. Le jeune Français, qui espère enfin lancer sa carrière professionnelle, serait flanqué du Vénézuélien aux 22 sélections Yangel Herrera (23 ans). Après Granada, où il a réalisé une belle saison, c'est à l'Espanyol que le milieu de terrain sera cette fois cédé. À l'animation, on retrouverait le jeune et virevoltant ailier anglais Patrick Roberts (24 ans), prêté à Troyes, mais aussi Filip Stevanovic (18 ans), talentueux milieu offensif international Espoirs serbe, envoyé à Heerenveen aux Pays-Bas.

On citera également Ryotaro Meshino (23 ans). L'ailier japonais, plutôt en vue la saison passée lors de son prêt à Rio Ave (3 réalisations en 19 apparitions), reste au Portugal. Le Nippon, originaire d'Osaka, tentera de poursuivre sur sa lancée sous la tunique d'Estoril, promu en Liga Bwin. Devant, enfin, l'international colombien (8 sélections, 1 but) Marlos Moreno (24 ans), qui a pas mal bourlingué (Deportivo, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, Lommel), a été envoyé à Courtrai, en Belgique, pour enfin retrouver le niveau qui l'avait vu exploser lors de ses débuts au pays, au Nacional Medellin. Un onze de prêtés qui permettra peut-être à Manchester City de frapper de nouveaux gros coups sur les prochains marchés.