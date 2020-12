Stade Rennais : Nicolas Holveck garde sa confiance en Julien Stéphan

Après avoir vécu une saison dernière historique avec la première qualification en Ligue des Champions du club, et un bon début de saison en occupant longtemps le haut du tableau, le Stade Rennais vit des heures plus délicates. Après n'avoir remporté qu'un seul de ses 13 derniers matches, les Bretons sont d'ores et déjà éliminés de toutes compétitions européennes et sont redescendus à la 9e place de Ligue 1. Une série inquiétante qui place Julien Stéphan sur la sellette. Seulement d'après son président, invité de RMC ce lundi soir, il n'est pas question de se séparer d'un entraîneur qui est au club depuis dix ans et qui lui a donné une envergure européenne.

«La feuille de route qui m’a été fixée par les actionnaires est très claire : que chaque année, on se batte par l’Europe. Je crois que Julien, qui travaille avec l’équipe au quotidien, est mieux placé que personne pour sentir quel est l’état d’esprit du groupe. Il est très bon mais il est très fragilisé parce qu’on a un manque de confiance incroyable. Avant de reparler des objectifs de Coupe d’Europe, remettons-nous sur les rails, retrouvons cette confiance, amenons cette confiance et de l’énergie aux joueurs, soutenons-les. Aujourd’hui, ils sont complètement vidés par cette campagne européenne, avec trois matchs par trêve internationale pour les internationaux. C’est du jamais-vu.» Rappelons que Stéphan a lui-même mis son avenir en question ce week-end après une nouvelle défaite face à Lens.