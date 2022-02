Nice : Andy Delort aurait pu signer à l'OL et l'OM

Passé cet été du Montpellier Hérault SC à l'OGC Nice, Andy Delort réalise pour l'instant un exercice mitigé d'un point de vue personnel (6 buts en 19 matchs de L1) même si la saison de Nice est pour l'instant une réussite collectivement (3e de L1 et qualifié en demi de Coupe de France). Présent dans Rothen s'enflamme sur RMC, l'international algérien a confirmé que d'autres clubs français étaient intéressés par sa signature cet été. En effet il indique que l'OL et l'OM serait venus aux renseignements.

Cependant, l'ancien joueur de Toulouse a privilégié le projet Niçois, qu'il a jugé plus attrayant. Quelques mois après son arrivée, il ne regrette pas son choix : «je suis très content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien.»