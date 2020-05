Arsène Wenger explique qu'il ne reviendra jamais à Arsenal

Depuis son départ en mai 2018 d'Arsenal, Arsène Wenger reste un attentif observateur des Gunners qu'il a coaché durant 22 ans. Cependant, dès qu'une crise ou un problème d'entraîneur surgit dans le nord de Londres, le nom du français revient très vite sur le devant de la scène du côté de l'Emirates Stadium. Mais au micro de Be In Sports, l'Alsacien a été catégorique : il ne reviendra jamais sur sa décision qui l'a fait partir d'Arsenal. Jamais !

«Reviendrais-je à l'Emirates Stadium ? Je me suis toujours dit que je quittais complètement Arsenal. C'est la décision que j'ai prise.» Et Wenger ne reviendra pas dessus. Surtout qu'il a désormais trouvé un poste au sein de la FIFA. L'instance internationale l'a nommé il y a quelques mois chef du développement mondial du football. De quoi occuper celui qui n'a pas eu beaucoup de temps pour faire autre chose qu'entraîner entre 1984 et 2018.