OL : le message mystérieux de Lacazette sur son passage à Arsenal

La suite après cette publicité

Alexandre Lacazette nostalgique de son passage à Arsenal ? À en croire les propos de son ancien partenaire chez les Gunners, Rob Holding, le capitaine de l’Olympique Lyonnais avoue avoir quelques regrets à la suite de son départ du club londonien. L’attaquant français et le défenseur anglais se sont récemment retrouvés lors d’une confrontation entre Lyon et Arsenal dans un tournoi amical de mi-saison à Dubaï (victoire 3-0 des Gunners).

« Oui, j’ai vu Laca il y a quelques semaines », a dévoilé Holding sur le site officiel d’Arsenal. « Et nous avons parlé de ce que c’est là-bas par rapport à Arsenal. Lyon est son club à domicile bien sûr, et il le sait très bien, mais il me disait à quel point il aimait son séjour à Arsenal. En fait, il y a quelques mois, il m’a envoyé un texto pour me dire de profiter de mon temps à Arsenal parce que c’est un cran au-dessus de partout ailleurs. Il m’a dit de rester au club si je le peux parce que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs, et de profiter d’être dans un club comme Arsenal. C’était vraiment agréable d’entendre cela de quelqu’un dans un autre club. » Des paroles qui ont de quoi inquiéter le staff de l’OL ? Rien n’est moins sûr, tant Lacazette réalise un exercice 2022-2023 remarquable pour l’instant en championnat (10 buts en 17 matchs).

À lire

OL : Maxence Caqueret encense le duo Tolisso-Lacazette