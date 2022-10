OL : tout le monde se lève pour le héros Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

«Moi je veux gagner des matches». Voici ce qu'avait déclaré Alexandre Lacazette le 7 octobre dernier après le match nul 1-1 face au Toulouse Football Club. A cette époque-là, le capitaine rhodanien et son équipe restaient sur une terrible série de cinq rencontres sans victoire. Agacé, l'ancien joueur d'Arsenal avait donc perdu patience au micro de Prime Vidéo puis ensuite en zone mixte face à la presse. Il avait violemment chargé Peter Bosz, qui s'était d'ailleurs senti trahi par son leader. Trois semaines plus tard, le coach néerlandais n'est plus là et Lyon gagne à nouveau. De quoi rendre heureux l'avant-centre de 31 ans.

L'arrivée de Laurent Blanc, nommé le 9 octobre, a fait un bien fou aux Rhodaniens. Bien qu'ils doivent encore régler certains points, notamment physiquement, les Gones sont sur la bonne voie. Après une défaite face au Stade Rennais (16 octobre, 3-2), ils ont enchaîné avec un succès 2 à 1 face à Montpellier. Deux rencontres où "Lacaz", associé à Moussa Dembélé, a été buteur puisqu'il a inscrit un doublé face aux Bretons et il a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu face aux Héraultais. Ce dimanche soir, le natif de Lyon, qui reste sur une belle série de 3 buts en 2 matches, a récidivé.

Ses coéquipiers sont fans

Cette fois-ci, sa victime a été Lille. Après une rencontre disputée, il a délivré son équipe à la 75e. Parfaitement servi par Tagliafico dans la surface, Lacazette a propulsé le cuir au fond des filets (1-0, 75e). Un but qui vaut cher puisqu'il permet à Lyon de prendre les trois points et d'être huitième au classement (20 points) avant d'aller défier l'OM (24 points) dans une semaine à l'Orange Vélodrome. Avec cette nouvelle réalisation, Lacazette en est à 8 buts en 13 matches de championnat (4 buts lors des 3 derniers matches). Selon Opta, seuls Robert Lewandoswki (13 buts) et Neymar (10 buts) font mieux dans les 5 grands championnats parmi les joueurs de 30 ans et plus.

8 - Alexandre Lacazette affiche 8 buts avec Lyon en Ligue 1 cette saison, seuls Robert Lewandoswki (13) et Neymar (10) font mieux dans les 5 grands championnats parmi les joueurs de 30 ans et plus. Inoxydable. #OLLOSC pic.twitter.com/kmKNApGXOB — OptaJean (@OptaJean) October 30, 2022

De quoi rendre fier son club. Après la rencontre en zone mixte, son coéquipier Jeff Reine-Adelaïde l'a encensé. «C'est le Général. Il est là pour ça, il a sorti la cape. Il met un très beau but. On est très contents, on espère qu'il va continuer.» Anthony Lopes est du même avis. «J'espère qu'on ne va plus l'arrêter. C'est sûr que quand votre capitaine et leader principal est en pleine forme et décisif, ça amène un élan positif. Qu'il continue comme ça, moi personnellement je prends. Il montre la voie au quotidien, la semaine et le week-end. Tout ça pousse le groupe vers le haut». Laurent Blanc est aussi conquis. «Mettez les ballons dans la surface et vous verrez qu'Alex mettra des buts. C'est un joueur de surface. Tant qu'il y a du mouvement sur les côtés et des centres, il va marquer». Toute la troupe lyonnaise compte sur son Général pour prendre les trois points la semaine prochaine à Marseille.