CdM 2022, Maroc : des nouvelles d'Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui

Sorti sur blessure lors du match nul face à la Croatie (1-1) pour la première journée de la Coupe du Monde, le latéral droit de la sélection marocaine Noussair Mazraoui, aligné à gauche par Walid Regragui, souffre d'un pépin physique au flanc gauche et a déjà réalisé des examens, selon le médecin des Lions de l'Atlas Abderazzak Hifti, interrogé au micro du média officiel de la FRMF. Le Bavarois devrait réaliser des tests supplémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure et la possibilité de retrouver les terrains au Qatar.

Les nouvelles sont, quant à elles, plus rassurantes pour le défenseur droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, qui a disputé les 90 minutes face à l'équipe au Damier. Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité après la rencontre, le numéro 2 du Royaume chérifien et du club de la capitale a ressenti une douleur à la cuisse à la suite d'un sprint, mais les analyses médicales n'ont décelé qu'une légère blessure. Des tests seront également réalisés sur le Parisien pour s'assurer de son état de santé. Sinon, le reste de l'effectif marocain est en bonne santé et était à l'entraînement ce jeudi après-midi, en compagnie des deux latéraux, à trois jours d'affronter la Belgique dimanche après-midi (14h).