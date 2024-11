Angers SCO - PSG : les compositions probables

Après la victoire de l’OM hier soir contre Auxerre au Vélodrome, cette 11e journée de Ligue 1 se poursuit avec trois matchs au programme. En toute fin de journée, le PSG se déplace à Angers (21h) et compte bien faire oublier sa défaite dans les ultimes secondes face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Cette fois retour aux affaires courantes avec le championnat, où tout se passe bien globalement pour des Parisiens toujours invaincus. Attention tout de même au match piège au stade Raymond-Kopa car Luis Enrique a prévu de faire tourner, et parce que le SCO reste sur une belle dynamique.

La suite après cette publicité

Depuis le début de la saison, les hommes d’Alexandre Dujeux traversent leur meilleur période, malgré les absences de Cherif, Houtondji, Kalumba, Fehrat et Lopy Ils restent sur 4 matchs sans défaite et viennent d’enchaîner deux victoires contre Saint-Etienne, un candidat au maintien, comme lui, et à Monaco, grand prétendant au podium. Le coach angevin prépare un 4-2-3-1 avec Fofana dans le but. Ce dernier serait épaulé par une défense composée de droite à gauche de Arcus, Biumla, Lefort et Hanin. Aholou, buteur sur le Rocher, devrait être associé à Belkebla dans l’entrejeu.

Donnarumma préféré à Safonov ?

Pour animer les côtés, on retrouvait Allevinah à droite et l’intenable El-Melali à gauche. Le capitaine Abdellih évoluerait quant à lui dans le cœur du jeu, en soutien de Niane. Le PSG est prévenu, d’autant que comme nous l’expliquions plus, Luis Enrique a bien l’intention d’offrir du temps de jeu à d’habituels remplaçants. C’est pourtant Donnarumma qui débuterait dans le but, malgré sa nouvelle prestation décevante en Ligue des Champions, alors que le Russe Safonov lui avait été préféré le week-end dernier contre Lens. L’Italien sera très surveillé car son concurrent pousse derrière.

La suite après cette publicité

Devant lui, le jeune Zague est bien parti pour être titulaire à droite de la défense, alors que Beraldo prendrait place sur l’autre flanc. Avec l’absence déjà programmée de Pacho, parti en Équateur plus vite, Marquihos serait associé à Skriniar en charnière. Au milieu, Joao Neves est pressenti pour enchaîner, à la différence de Zaïre-Emery et Vitinha. Le Français et le Portugais céderaient leur place à Mayulu et Ruiz, lequel a du mal à enchaîner après son formidable Euro avec l’Espagne. Enfin devant, Lee et Doué animeraient les ailes, aidés par Kolo Muani, préféré cette fois à Asensio.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Un 1ᵉʳ but du PSG face à Angers dans les 10 premières minutes du match vous rapporte jusqu’à 305€

La suite après cette publicité

Suivez le match Angers - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.