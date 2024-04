Nasser Al-Khelaïfi a donné un conseil à Joan Laporta

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a éliminé le FC Barcelone en 1/4 de finale de la Ligue des champions. Une rencontre qui a été l’occasion de réchauffer les relations entre les deux clubs, qui n’étaient pas franchement amis ces dernières. Les présidents Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi se sont notamment rabibochés à l’occasion du dîner officiel organisé entre les clubs. Ce mercredi, le président du PSG a d’ailleurs révélé l’une des conversations qu’il a eu avec le dirigeant espagnol. Cela concernait la Super League, à laquelle il s’oppose en tant que président de l’ECA. Ses propos sont relayés par AS.

«Il se passe beaucoup de choses comme la Coupe du monde des clubs. C’est un bon tournoi pour les clubs européens, non seulement pour ceux qui y participent, mais aussi pour les clubs qui ne participent pas en Europe. Donc tout cela se passe sans eux (les membres de la Super League). Nous ne nous arrêterons donc pas et nous n’attendrons pas. Je veux dire que l’expansion du football continue et nous sommes très heureux, fiers. L’unité que je vois au sein de la CEA est incroyable. Nous sommes donc tous très fiers et nous allons continuer à travailler là-dessus. Et je l’ai dit à Joan Laporta quand je l’ai vu, je lui ai demandé : "quand vont-ils arrêter l’idée stupide de la Super League ? J’espère que tu arrêteras ça bientôt. Et vous savez, les autres le feront bientôt aussi. J’en suis sûr, parce que ça n’a pas de sens."» Il reste à savoir si Laporta a été convaincu par l’idée d’abandonner la SL.