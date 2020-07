Arsenal prêt à dépenser une fortune pour un jeune portugais !

La suite après cette publicité

Le marché des jeunes joueurs explosent en cette période de mercato. Après Jude Bellingham et ses 17 ans arrivé au Borussia Dortmund contre 25 millions d'euros, un autre adolescent de 17 ans affole les grands européens. Surnommé le nouveau Cristiano Ronaldo, Joelson Fernandes, formé au Sporting Lisbonne comme CR7, dont il a d'ailleurs battu le record de précocité en Liga NOS, est proche de partir pour 45 millions d'euros !

Alors que le FC Barcelone et la Juventus se sont positionnés sur l'espoir mais c'est Arsenal qui serait le plus déterminé pour s'offrir le jeune portugais. Le Daily Mail annonce que les Gunners seraient d'ailleurs prêt à transmettre une offre de 45 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire de la pépite, au Sporting pour être certainement de devancer la Vieille Dame et le Barça. L'offre serait même imminente et représenterait un montant record pour un joueur de cet âge.