PSG - Brest : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain accueille le Stade Brestois au Parc des Princes dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Dépossédé de son statut de leader du championnat par l’OM, le club de la capitale compte bien reprendre sa place ce soir. Les Parisiens sont pour le moment impeccables cette saison avec trois victoires en trois matchs. C’est plus compliqué en revanche pour Brest, les Bretons sont 12e du championnat. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Luis Henrique opte pour une 4-3-3. Un temps incertain, Donnarumma est bien titulaire, Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés de la défense avec une charnière Skriniar-Beraldo. Au milieu, Fabian Ruiz est associé à Joao Neves et Lee. Enfin en attaque, Barcola et Dembélé entourent Asensio qui est maintenu dans son rôle de faux 9. En face, Eric Roy maintient son 4-2-3-1 avec la titularisation de Fernandes dans le cœur du jeu. On surveillera de près l’apport offensif du trio Del Castillo-Ajorque-Sima sur le front de l’attaque.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi ©, Beraldo, Skriniar, Nuno Mendes - Fabian, Joao Neves, Lee - Dembélé, Asensio, Barcola

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet ©, Le Cardinal, Haïdara - Fernandes, Magnetti - Del Castillo, Camara, Sima - Ajorque

La suite après cette publicité

[Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un but de Barcola face peut vous rapporter jusqu’à ### 182€.]

Suivez le match PSG - BREST sur DAZN. [Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.]