Le transfert de João Neves au PSG est bouclé selon la presse espagnole

Décidément, ce dossier est rempli de rebondissements. Alors que le journal portugais A Bola rapportait une mauvaise nouvelle ce matin, il semble que la fumée blanche paraît être de mise désormais. En effet, même si le conseil d’administration du club portugais avait lieu hier soir au cours duquel la situation du milieu de terrain de 19 ans avait été abordée, son arrivée à Paris ne fait plus de doute. Pourtant les dirigeants avaient décidé de ne pas accepter l’offre du PSG telle qu’actuellement présentée, à savoir 60 M€ + 10 M€ de bonus. Benfica pensait avoir fait un effort en acceptant de négocier sous la clause libératoire du joueur, comprenant que ce dernier ne prolongerait pas son contrat et était désireux de signer au PSG.

La suite après cette publicité

Comme nous l’écrivions il y a quelques jours, l’arrivée de João Neves est considéré comme bientôt acquise et les premiers préparatifs pour l’accueillir dans la semaine avaient déjà été lancés. En effet, le club de la capitale était en train de mettre en place le processus de l’arrivée du joueur à Paris, en début de semaine dernière. Preuve que le transfert était désormais imminent. Le conseiller sportif Luis Campos était en tout cas particulièrement optimiste. Ainsi, João Neves, âgé de 19 ans, a réalisé une saison brillante avec Benfica, où il s’est imposé en tant que titulaire dans l’entrejeu, dans un double pivot avec Kökçü. Doté d’une très belle technique, il protège particulièrement bien son ballon, sait jouer sous pression et met de l’impact malgré sa petite taille.

À lire

Naples : l’agent de Victor Osimhen sort du silence

Les détails sont connus

Selon les informations du quotidien espagnol AS, le Portugais de 19 ans s’envolera ce vendredi matin pour la capitale française pour y passer sa visite médicale l’après-midi avant de parapher son contrat jusqu’en 2029, assorti ainsi d’un salaire annuel de 5 millions d’euros, comme nous vous le révélions en exclusivité la semaine dernière. L’opération s’élèvera à environ 70 millions d’euros, et avec Renato Sanches inclus dans l’opération selon AS. Après plusieurs semaines d’insistance, le PSG a déjà pu finaliser les derniers détails avec l’équipe de Lisbonne et l’arrivée du Portugais est imminente. D’après A Bola, João Neves est passé au Seixal, centre d’entraînement du club lisboète, vendredi dernier pour faire ses adieux à ses coéquipiers avant son futur transfert. Le transfert de l’international portugais (9 sélections) dans la Ville Lumière n’est plus qu’une question d’heures. Alors que le club lisboète affrontait le Feyenoord Rotterdam pour l’Eusébio Cup, le milieu de 19 ans n’était pas sur la feuille de match.

La suite après cette publicité

La saison dernière, João Neves a été l’épine dorsale du Benfica. Maître au centre du terrain, il a été une pièce fondamentale du système benfiquistas. Le natif de Tavira n’avait raté qu’un seul match, ce qui en faisait la sixième pièce la plus utilisée par Roger Schimdt. Pivot très propre (quatre cartons jaunes et aucune expulsion en 2023-24), le Portugais s’est démarqué aussi par sa grinta et sa rapidité. Très performant au niveau des passes (89%) et bon récupérateur (6,39 récupérations par match en championnat), le jeune joueur du Benfica n’a pas non plus peur d’apporter son soutien offensif. Son excellente saison avec le club de Lisbonne l’a également conduit en équipe nationale portugaise, où il joue encore des rôles mineurs.