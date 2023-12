L’équipe type de la phase de poules de la Ligue des Champions

Quelle belle phase de poules nous avons vécue. La dernière d’ailleurs, puisque dès la saison prochaine, la Ligue des Champions change complètement de format et n’aura plus cette traditionnelle phase de groupes avec quatre équipes et six journées. Surtout, cette saison, on peut dire que les gros clubs et les gros joueurs ont (presque) tous été au rendez-vous, livrant de sacrées prestations pendant ces premières rencontres de la plus intéressante et importante des compétitions continentales. Ce n’est donc pas une surprise si, dans notre équipe type, il y a beaucoup de gros noms et finalement assez peu de surprises. Notre meilleur onze de cette phase de poules démarre d’ailleurs avec Yann Sommer dans les cages. Le portier suisse a réalisé plusieurs grosses performances pendant cette phase de poules, à l’image de ce duel sur la pelouse de Salzbourg en novembre, ou de la victoire contre Benfica en début de tournoi. Il n’a encaissé que deux buts et a montré qu’à presque 35 ans, il en a encore sous les gants.

Pour le protéger, il y a aussi du beau monde. Rami Bensebaini est notre latéral gauche, l’international algérien ayant été parmi les meilleurs joueurs du Borussia Dortmund, premier de son groupe. Il a encore été assez solide mercredi soir face au PSG, et avait notamment brillé lors des deux duels face à l’AC Milan. Son pendant à droite n’est autre que João Cancelo, auteur d’une grosse campagne européenne avec le FC Barcelone, même si les Catalans n’ont pas terminé de la meilleure des manières. Pour la charnière centrale, nous avons misé sur son compatriote Pepe, toujours très fort du haut de ses 40 ans, et qui a été un des principaux artisans de la qualification de Porto. Il s’est même offert le luxe de marquer deux buts. Pour l’accompagner, place à Natan, le défenseur de Naples, qui a été impérial dans presque toutes les rencontres disputées par les Partenopei.

Il y avait du choix

Dans l’entrejeu et dans le secteur offensif, il peut y avoir débat sur bien des positions, et forcément, des joueurs ont dû être laissés de côté, à l’image de Galeano (Porto) ou même d’Alvaro Morata (Atlético), co-meilleur buteur de la compétition. Le joueur choisi pour le poste de milieu défensif ne surprendra personne, puisque c’est Rodri, la tour de contrôle de Manchester City. Considéré comme le meilleur à son poste en Europe, l’Espagnol a encore réalisé une sacrée phase de poules, dominant totalement son sujet. Un peu devant lui, son compatriote et taulier de la Real Sociedad, première de son groupe, Mikel Merino. L’Espagnol a été brillant dans le milieu basque et un des principaux artisans, si ce n’est le principal, du succès européen de son équipe. Pour compléter ce trio, forcément, on retrouve Jude Bellingham, qui a tout simplement marché sur l’eau sur les pelouses européennes. 4 buts et 3 passes décisives en 5 matchs, rien que ça…

Le secteur offensif a aussi fière allure. Antoine Griezmann a encore cartonné, étant co-meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. Mais surtout, il a été le leader offensif de cet Atlético de Madrid qui a retrouvé de bonnes sensations en Europe, s’affirmant comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Pour le poste de joueur de pointe, un autre classique : Erling Haaland. Lui aussi a terminé avec 5 buts au compteur, confirmant son statut, s’il y avait encore besoin, de buteur référence au niveau mondial. Enfin, pour compléter ce trio d’attaque, place à Bukayo Saka. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 5 matchs, l’international anglais a enchaîné les grosses performances sous la tunique des Gunners et les Londoniens peuvent voir les choses en grand grâce à lui…