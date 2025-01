Ligue 1 : en supériorité numérique, le LOSC neutralisé à Auxerre

Ce vendredi, la 17e journée de Ligue 1 s’est ouverte avec deux rencontres intéressantes et qui s’annonçaient haletantes. Alors que le Nantes-Monaco de 19 heures avait tenu toutes ses promesses (2-2), l’opposition entre Auxerre et le LOSC avait tout pour être aussi passionnante que sa prédécesseure. Dans une mauvaise forme après une première partie de saison époustouflante, l’AJA avait fort à faire contre des Dogues qui restaient sur deux nuls en Ligue 1 et qui se devaient de l’emporter avant un calendrier compliqué lors des prochaines semaines. En cas de victoire, Lille pouvait même s’emparer de la troisième place après le nul de Monaco à Nantes.

Avec tous ces contextes brûlants, la rencontre a été disputée d’entrée. Confisquant le ballon à leurs adversaires, les visiteurs se sont procurés la première occasion du match mais Benjamin André et sa frappe flottante n’ont pas su donner l’avantage au LOSC (9e). Timide dans un premier temps, le promu s’est ensuite réveillé et a commencé à se procurer plusieurs situations à l’instar de cette frappe vicieuse de Paul Joly qui a contraint Chevalier à s’employer (25e). Malgré une supériorité à la possession, Lille ne s’est pas procuré tant d’occasions que ça en première période et les hommes de Bruno Genesio se sont livrés en laissant des contres dangereux aux locaux. Finalement, le score est resté vierge à la pause malgré un rythme assez décousu dans ce premier acte.

Même à 11 contre 10 et avec un penalty, le LOSC n’a pas réussi à marquer à Auxerre

Au retour des vestiaires, Lille a très vite souhaité se montrer plus tranchant offensivement. Les Dogues ont alors cru rapidement débloquer la situation quand le point de penalty était indiqué par Gaël Angoula. Pour autant, après visionnage de la VAR, l’ancien défenseur a constaté que le contact entre Jubal et Haraldsson ne valait pas un penalty en faveur des visiteurs (51e). Quelques minutes plus tard, l’Islandais, brouillon mais percutant, s’est illustré avec un énorme raté (54e) avant de provoquer, cette fois, un penalty indéniable après un tirage de maillot de Paul Joly dans la surface (56e). Le défenseur droit de l’AJA a même été exclu (56e), ce qui a provoqué l’ire d’un membre du staff auxerrois, qui a également écopé d’un carton rouge. Intraitable dans l’exercice, Jonathan David a finalement vu Théo De Percin repousser sa tentative sur sa droite (58e).

Après tant de déconvenues pour ouvrir le score, le LOSC n’a pas abdiqué et s’est rapidement remis à l’attaque des buts de Théo De Percin. Excellent sur sa ligne et héroïque ce vendredi, le membre de la délégation française aux derniers JO aura encore été impérial face à un Haraldsson dans tous les bons coups, mais si maladroit ce soir (64e). En supériorité numérique, les Dogues ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, mais rien n’y a fait face à des Auxerrois tant solides que solidaires. Avec ce nul frustrant, le LOSC manque la belle opération de ce vendredi. Toujours relégué à deux points de Monaco, les coéquipiers d’Aissa Mandi restent quatrièmes et pourraient même être sixièmes à l’issue de la journée en cas de victoires de Lyon et de Nice. De son côté, l’AJ Auxerre peut se targuer de ce point glané qui leur permet de consolider leur neuvième place au classement.