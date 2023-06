LdN, Italie : le constat fataliste de Roberto Mancini

Battue ce jeudi par l’Espagne (2-1) en demi-finale du Final Four de Ligue des Nations, l’Italie a été renvoyée à ses doutes et ses limites des derniers mois. Inoffensive, la Squadra Azzurra n’a pas montré l’étoffe d’une sélection championne d’Europe en titre. Après la rencontre, Roberto Mancini est apparu résigné, indiquant que son équipe ne méritait pas plus que ce résultat.

«L’Espagne a mérité cette victoire même si elle est arrivée tardivement, a souligné le sélectionneur italien. Jouer d’une manière quelque peu différente de ce que nous avons fait ces derniers matchs nous a peut-être coûté la finale. En deuxième mi-temps, nous n’avons pas été de la partie. Nous aurions dû faire des choses différentes dans le jeu. On les a trop laissés tranquilles.»

