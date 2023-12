L’OL a pris sa décision pour Pierre Sage

Hier, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 3 à 0 face à Toulouse. Une victoire qui fait du bien aux Gones de Pierre Sage. Le coach intérimaire de 44 ans a été encensé par ses joueurs, dont Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret. De son côté, il a évoqué son avenir en conférence de presse. «En ce qui concerne ma situation personnelle, je n’ai aucun enjeu. Mon leitmotiv est d’aider mon équipe, d’aider mes joueurs. Si demain je dois retourner à l’Academy, je n’aurai aucun problème avec cela.»

Mais ce ne sera pas pour tout de suite. En effet, selon RMC Sport, Pierre Sage va rester sur le banc lyonnais jusqu’à la fin de l’année civile 2023. Une information que nous pouvons vous confirmer. Il sera donc là pour diriger les Gones face à Monaco et Nantes. Il a encore deux belles occasions de convaincre John Textor et les autres dirigeants. D’autant que Bruno Genesio et Jorge Sampaoli patientent en salle d’attente.