Erling Haaland relance le débat avec Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Mbappé ou Haaland ? Qui sera le meilleur joueur de la planète dans un avenir très très proche ? Souvent comparé aux joueurs de sa génération, à l’image de Vinicius Junior, l’attaquant tricolore a un peu été moqué sur les réseaux sociaux mardi soir, après le quintuplé historique du cyborg norvégien. Pendant que ce dernier a été plus que décisif avec les siens, le Français n’a pas réussi à porter son équipe face au Bayern. Bien sûr, cela ne remet pas en question le niveau de Kylian Mbappé, tout comme il faut aussi signaler que ce n’était pas la même adversité en face. Mais pour beaucoup de supporters, il y a clairement débat et certains commencent à placer Haaland au-dessus sans trop de doutes.

Il faut dire que cette saison, la référence offensive de Pep Guardiola compte 10 buts en 6 rencontres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Kylian Mbappé lui compte 7 réalisations en 8 matchs, ce qui reste exceptionnel, mais en-dessous du Norvégien, forcément. Les temps de passage du joueur nordique sont aussi meilleurs que ceux de son homologue français, puisque le Cityzen a dépassé le Parisien devenant le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts en Ligue des Champions. Avec 33 buts dans la compétition en seulement 25 matchs, l’ancien du Borussia Dortmund risque de bientôt faire mieux que Mbappé, auteur de 40 réalisations, mais avec plus du double de rencontres que son "rival" : 61 au total.

À lire

Ligue des Champions : Erling Haaland réagit à son incroyable quintuplé historique

Sont-ils vraiment rivaux ?

D’un point de vue purement statistique, Haaland fait mieux donc. De quoi faire retourner leur veste aux journalistes européens ? Pas forcément. Du côté de Madrid, on reste plutôt pro-Mbappé. « Moi, je suis plus Mbappé, mais Haaland est l’un des élus », a par exemple lancé Edu Aguirre dans le plateau de El Chiringuito. Même son de cloche pour le célèbre journaliste pro-Madrid Tomas Roncero, qui a donné son avis à l’antenne de la Cadena SER : « Haaland est plus tueur, alors que Mbappé est plus flamboyant. Si c’est pour remplacer Benzema, le Real a plutôt besoin d’Haaland. Haaland serait une recrue stratégique, mais Mbappé serait une recrue galactique. Si je pouvais en recruter un cet été, ce serait le Français ». Sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans madrilènes ont en revanche signalé qu’avec Vinicius Junior dans l’équipe, en plus de l’âge déjà avancé de Karim Benzema, le Real Madrid a plus besoin de Haaland que de Mbappé.

La suite après cette publicité

Dans ce qui ressort des analyses que l’on peut lire un peu partout dans les médias, Haaland est un joueur plus décisif, plus tueur, plus clutch, pendant que Mbappé est présenté comme plus complet et plus beau à voir jouer. De façon générale, les analyses sont assez mitigées, et pour beaucoup, le vrai rival du Français est plutôt Vinicius Junior, le style de jeu du Français et du Brésilien étant bien plus proches, sans même parler de leur position sur le terrain. Haaland lui évolue dans un tout autre registre. Pour beaucoup, Vinicius et Mbappé auraient du mal à jouer dans la même équipe, alors que Mbappé et Haaland seraient tout à fait compatibles. Mais nul doute que les comparaisons entre le Norvégien et le Français vont continuer pendant un bon moment…