Manchester City : les statistiques indécentes d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

Il a mis tout le monde d’accord. Au cœur des débats depuis plusieurs semaines en Angleterre, Erling Haaland a apporté la meilleure des réponses hier soir sur le terrain de l’Etihad Stadium. Le Norvégien a inscrit 5 buts face au RB Leipzig en 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League. Après une telle performance, la presse est unanime. La Rédaction FM lui a donné la note de 10. Idem pour L’Equipe ou encore le Manchester Evening News.

De nouveaux records pour Haaland

Le média britannique a ajouté à son sujet : «un but toutes les 12 minutes, donnant à un match difficile une apparence stupidement facile.» Les consultants tv, qui ont débattu de son cas ces dernières semaines, ont tous été bluffés par son match. Une soirée magique donc pour Haaland. Un footballeur qui est aussi entré dans l’histoire en devenant le troisième joueur à marquer à marquer 5 buts dans un match de Ligue des Champions après Lionel Messi en mars 2012 (avec Barcelone contre le Bayer Leverkusen) et Luiz Adriano en octobre 2014 (avec le Shakhtar Donetsk contre le BATE Borisov).

À lire

Vidéo : Erling Haaland met le feu à Twitter et relance le débat avec Kylian Mbappé

Il faut préciser d’ailleurs que le buteur de 22 ans est devenu le deuxième joueur de l’histoire à inscrire un quintuplé en phase à élimination directe de C1 après Messi. Luiz Adriano, lui, avait marqué ses 5 buts en phase de poules. Hier soir, Haaland a aussi atteint la barre symbolique des 30 buts inscrits en Ligue des Champions (il en est à 33 après son quintuplé). Il n’a eu besoin que de 25 matchs pour y parvenir. Cela fait donc de lui le joueur ayant atteint ce stade le plus rapidement. Il était déjà celui qui détenait le record du joueur ayant marqué le plus vite 20 buts en Champions League. Il n’avait eu besoin que de 14 rencontres pour cela.

La suite après cette publicité

Le Norvégien fait mieux que Mbappé

Mardi soir, le Norvégien est aussi devenu le plus jeune footballeur à atteindre et passer la barre des 30 buts dans l’histoire de la compétition (22 ans et 236 jours) selon Opta. Il fait mieux qu’un certain Kylian Mbappé rappelle le Daily Mail. «Il est imparable ! Erling Haaland bat Kylian Mbappé en devenant le plus jeune joueur à marquer 30 buts en Ligue des champions.» En effet, Haaland a fait mieux que KM7, qui avait atteint ce stade à 22 ans et 352 jours, soit 116 de plus que le joueur de City. Le buteur des Skyblues surpasse aussi Messi, qui avait attendu 23 ans et 131 jours pour y parvenir.

Dans son duel à distance avec Mbappé, auquel on l’oppose souvent, Haaland a pris une belle longueur d’avance. D’ailleurs, s’il poursuit à ce rythme, il pourrait vite rattraper le Français, qui totalise actuellement 40 buts en C1 mais qui est déjà éliminé avec le PSG. Hier soir, le natif de Leeds a également marqué l’histoire des Citizens en égalant puis en dépassant le record de buts sur une saison détenu alors par Tommy Johnson (1927-28, 38 buts). L’ancien joueur de Dortmund, qui a marqué 10 buts cette saison en C1 (son record sur une année), en est désormais à 39 buts marqués toutes compétitions confondues en 2022-23. Un record. Certainement pas le dernier pour la machine Haaland !