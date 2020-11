Qualif. CAN : la liste de l'Algérie pour affronter le Zimbabwe

Le champion d'Afrique 2019 prépare la défense de son titre. Ce samedi, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a révélé sa liste de 24 joueurs, convoqués pour aborder la double confrontation face au Zimbabwe, jeudi prochain à Alger (stade du 5 juillet 1962, 20h00) et le lundi 16, à Harare (National Sports stadium, 15h00), comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Du côté des joueurs évoluant dans le championnat de France, on note les présences d'Alexandre Oukidja, le portier du FC Metz, des milieux Mehdi Abeid (Nantes), Haris Belkebla (Brest) et Mehdi Zerkane (Bordeaux), ou des attaquants Farid Boulaya (Metz) et Andy Delort (Montpellier). On observe également les retours de Youcef Atal (Nice) et Djamel Benlamri, la recrue estivale de l'Olympique Lyonnais. Karim Aribi (Nîmes) est appelé pour la première fois.