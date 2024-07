Les premiers mots de Philippe Coutinho de retour à Vasco de Gama

Le retour du fils prodige à Vasco de Gama ! 14 ans après avoir quitté le club brésilien, Philippe Coutinho a effectué son retour dans son club de cœur. Présenté ce samedi au stade São Januário (Rio), le milieu offensif de 32 ans n’a pas caché son plaisir à l’idée de reporter les couleurs de son club formateur. « Merci pour ce merveilleux accueil. Du fond du cœur, je n’aurais jamais imaginé ça, même dans mes meilleurs rêves, avoir un retour aussi fêté, a déclaré le joueur prêté par Aston Villa, très ému, dans des propos retranscrits par ESPN Brazil.

« Merci à vous tous qui, à divers moments de ma vie, avez été très importants, me soutenant, même loin, dans d’autres pays, je ressentais votre amour et votre affection. Et j’espère, du fond du cœur, que nous célébrerons beaucoup de choses ensemble, et vous pouvez être sûr que je vais me donner au maximum, être concentré pour, avec mes coéquipiers, honorer ce maillot sur le terrain », a-t-il annoncé. À Vasco de Gama, Philippe Coutinho sera associé à l’ancien joueur passé par la Premier League, Dimitri Payet.