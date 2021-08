Memphis Depay raconte son intégration au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Memphis Depay a enfin obtenu ce qu'il voulait. Parti au FC Barcelone libre de tout contrat, l'attaquant néerlandais retrouve un très grand club après 4 ans et demi du côté de l'Olympique Lyonnais. Forcément, son adaptation allait être scruté, et jusqu'à présent, tout se passe bien, comme il l'a expliqué à El Periodico.

« Tout le monde a été très gentil et ils m'ont facilité la tâche. Piqué m'a beaucoup aidé parce que son anglais est bon. Avec Jordi Alba, nous nous sommes aussi beaucoup amusés. Bien sûr, Frenkie et Dest (les Néerlandais de l'effectif, ndlr), car je les connaissais déjà. Il m'a semblé que c'était un vestiaire avec des gens très sympas », note Depay.

Messi, même pas un bonjour

Par contre, un homme important n'y figure pas. Alors qu'il avait raconté avoir hâte de jouer avec Messi, Memphis Depay n'a même pas pu le croiser ! « Je ne le connaissais même pas. Il est arrivé en retard à la pré-saison à cause de la Copa America et je n'ai même pas pu lui dire bonjour », lance le Néerlandais. « Peut-être que je le verrai quand on s'affrontera dans un match ou peut-être quand il reviendra, on ne sait jamais », espère-t-il.

En attendant, il compte bien saisir sa chance au Barça et apporter sa touche de folie. « J'essaie d'apporter quelque chose de plus sur le terrain, quelque chose d'important pour l'équipe, aussi de la joie dans le jeu, c'est pourquoi la connexion avec les fans est incroyable. Cela me fait me sentir fantastique et j'espère que cela continuera », explique Depay. C'est l'un des seuls avantages au départ de Messi, les autres auront plus de place pour briller.