Danemark - Serbie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce lardu un sacré duel dans le groupe C. Ainsi, le Danemark et la Serbie croisent le fer pour une qualification en huitièmes de finale. Les Danois de Kasper Hjulmand s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart derrière Joachim Andersen, Janik Vestergaard et Andreas Christensen en défense. L’entrejeu est composé de Morten Hjulmand et Pierre-Emile Hojbjerg tandis qu’Alexander Bah et Joakim Maehle se positionnent comme pistons. En attaque, Jonas Wind et Rasmus Hojlund sont associés devant Christian Eriksen.

De leur côté, les Aigles Blancs s’articulent dans un 3-5-2 avec Predrag Rajkovic comme dernier rempart derrière Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic et Strahinja Pavlovic en défense. L’entrejeu est composé de Ivan Ilić et Nemanja Gudelj tandis qu’Andrija Zivkovic et Srđan Mijailović se positionnent comme pistons. En attaque, Sasa Lukic et Lazar Samardzic sont associés derrière Aleksandar Mitrović.

Les compositions

Serbie : Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Mijailovic, Ilic, Gudelj, Zivkovic- Samardzic, Lukic - Mitrovic

Danemark : Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle - Eriksen - Wind, Hojlund