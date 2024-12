Al-Hilal : Renan Lodi ne sera pas sacrifié pour Neymar

Revirement de situation pour Renan Lodi. Vendu à Al-Hilal par l’Olympique de Marseille en échange d’une vingtaine de millions d’euros, le latéral gauche brésilien avait été annoncé comme la grande victime pour inscrire Neymar en championnat (les clubs saoudiens ont un quota de joueurs étrangers). Mais depuis, Lodi a bien été inscrit et ses prestations ont visiblement séduit des dirigeants.

Cependant, à l’heure où Neymar n’est toujours pas inscrit en championnat, de nouvelles rumeurs ont indiqué que Lodi pourrait être vendu en janvier pour permettre à son célèbre compatriote de jouer en SPL. Ce que l’agent de Lodi, Pablo Miranda, a démenti dans les colonnes d’Arriyadiyah. «J’ai tenu une réunion avec des responsables d’Al Hilal et ils m’ont informé qu’ils étaient satisfaits du niveau de Renan Lodi et qu’il n’y avait aucune intention de le voir partir en janvier prochain. Renan lui-même est heureux de rester avec Al Hilal, il a contribué à un certain nombre de buts et de passes décisives récemment, et il veut offrir le meilleur dans la période à venir. Même si beaucoup diront le contraire, je confirme que Lodi restera avec Al Hilal et ne sera pas disponible sur le marché». C’est dit.