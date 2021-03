Liga : on connaît la date et l'heure du prochain Clasico

Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour le compte de la 30e journée de LaLiga. On connaît désormais la date et l'heure de ce rendez-vous qui pourrait s'avérer crucial dans la course au titre en Espagne.

La suite après cette publicité

Ce Clasico se jouera donc au Alfredo Di Stefano le samedi 10 avril, à 21h. Pour rappel, à l'aller, les hommes de Zinedine Zidane s'étaient imposés au Camp Nou (1-3, 7e journée de LaLiga).