Real Madrid - Bétis : Pablo Fornals allume Mbappé

Pablo Fornals n’en peut plus des questions sur Mbappé et le Real Madrid. Le milieu de terrain du Bétis, de passage en zone mixte après la défaite (2-0) au Santiago Bernabéu, est arrivé sur les nerfs. Plusieurs personnes en ont pris pour leur grade et notamment un certain Kylian Mbappé. «S’il était inarrêtable. il aurait marqué à tous les matchs», a déclaré l’Espagnol, visiblement pas convaincu par les performances capitaine des Bleus.

La suite après cette publicité

«Vous allez me poser des questions sur le Bétis ou juste Mbappé ?», visiblement agacé par la situation, Fornals en a eu marre des questions des journalistes espagnols au sujet du Français, auteur d’un doublé ce dimanche. Kylian Mbappé a ouvert face au Betis son compteur but en Liga et l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne s’est visiblement pas fait que des amis de l’autre côté des Pyrénées.