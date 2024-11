France - Israël : des journalistes recalés à l’entrée

C’est un match qui va se jouer dans un climat électrique, et devant un peu moins de 20.000 spectateurs dans l’enceinte du stade. Et avant ce match entre les Bleus et Israël, avec un dispositif de sécurité sans précédent, certains journalistes n’ont pas pu accéder au Stade de France pour assister à la rencontre et faire leur travail.

La suite après cette publicité

« Donc la préfecture de police refuse l’entrée de certains journalistes ce soir pour France-Israël pour des raisons de « sécurité » sans donner plus d’explications. On est où là en fait ? », a ainsi écrit le journaliste Loïc Tanzi (L’Equipe) sur son compte X. Preuve que l’atmosphère autour de cette rencontre de football est sacrément tendue…