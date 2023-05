Lecce : Samuel Umtiti a choisi son prochain club

Après des dernières saisons très compliquées au FC Barcelone où les blessures l’ont freiné, Samuel Umtiti a parfaitement rebondi du côté de la Serie A, à Lecce. Cependant, l’international français est arrivé en prêt et repartira donc au Barça cet été. Selon les informations de Sport, le club blaugrana a déjà informé Samuel Umtiti de l’intention de ne pas le conserver, lui qui est sous contrat jusqu’en 2026.

Le quotidien catalan précise que le Barça va écouter les offres et acceptera même un transfert pour une faible indemnité. Conscients de cela, l’Inter Milan et l’AS Roma se sont intéressées à sa situation, mais Samuel Umtiti aimerait plutôt faire son retour à l’Olympique Lyonnais, son club formateur, pour retrouver Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, ses amis. «Nous avons parlé du fait que nous aimerions jouer à nouveau ensemble avant la fin de nos carrières. Il est encore trop tôt pour le dire», expliquait Umtiti dimanche, sur Canal +. Le champion du monde 2018 aura le dernier mot pour choisir sa destination.

