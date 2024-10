Rayo Vallecano : le retour de James Rodríguez en Espagne vire au fiasco

Les espoirs se sont envolés pour James Rodríguez. Excellent lors de la dernière Copa América avec la Colombie, l’ancien joueur du Real Madrid comptait faire un retour triomphant en Europe cette saison, mais tout ne se passe pas comme prévu. Débarqué cet été au Rayo Vallecano, après avoir rompu son contrat avec São Paulo, le milieu offensif de 33 ans peine à convaincre dans la capitale espagnole et ne joue quasiment pas avec les Franjirrojos. Laissé sur le banc lors du dernier match contre Alavès et avec seulement cinq apparitions (une seule titularisation) sur neuf possibles, pour aucun but et aucune passe décisive en Liga. L’enthousiasme autour de la signature de James a laissé place à la déception dans les tribunes du stade de Vallecas.

La suite après cette publicité

Face aux difficultés de mise en route de sa star colombienne, Iñigo Pérez, l’entraîneur du Rayo Vallecano, a décidé de ne lui accorder aucun traitement de faveur. «James avait besoin d’une période pour s’adapter physiquement, comme tout autre joueur de l’équipe. Maintenant, il est évident qu’il est adapté, il a terminé les semaines d’entraînement, et il joue. Ici, il n’a pas joué autant que tout le monde l’espère, en particulier ses fans, c’est parce que je choisis certains joueurs pour gagner des matchs, ceux que je crois être les meilleurs», avait lâché le technicien espagnol, laissant sous-entendre que le Colombien n’en faisait pas partie. Car malgré l’absence des débats du numéro 10, le Rayo Vallecano réalise un bon début de saison et est actuellement 9e du classement de Liga, à deux points seulement des places européennes.

Impérial en sélection, invisible en club

James Rodríguez souffrirait-il du "syndrome Azzedine Ounahi" ? Comme l’international marocain, l’ancien Monégasque multiplie les bonnes apparitions sous le maillot de sa sélection nationale - dont il est le capitaine - alors qu’il peine à mettre un pied devant l’autre en club. Peu impliqué par son entraîneur depuis le début de saisons, le Colombien n’a jamais eu l’occasion d’enchaîner deux matchs de suite dans le onze de départ du Rayo. Pendant ce temps, il continue de briller en étant absolument indispensable lors de chaque rassemblement avec la Tricolor. Avec 1 but et 2 passes décisives sur les quatre dernières rencontres de la Colombie, James semble être libéré lorsqu’il retourne jouer en Amérique du Sud. Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2014 ne s’en cache d’ailleurs pas, sa priorité, c’est la Colombie. «Depuis mon enfance, j’ai toujours rêvé de porter ce beau maillot. C’est le plus important pour moi. Je pense que chaque moment, chaque match (avec sa sélection) est un rêve», déclarait l’homme aux 109 sélections et 29 buts, au micro de la Féderation Colombienne de Football.

La suite après cette publicité

En Espagne, la donne est tout autre. Si son entraîneur à Vallecas ne semble pas lui faire confiance et ne l’aide pas à retrouver du rythme (127 minutes cumulées avec le Rayo cette saison), les performances et l’implication du Colombien laissent à désirer au sein du club. Certaines rumeurs font même part d’une volonté du joueur de quitter le club quelques mois à peine après son arrivée. Lassé par sa situation, ce dernier voudrait potentiellement se relancer dans une autre ligue européenne dès le prochain mercato hivernal en janvier. Mais face à son échec dans un club de seconde zone en Espagne, l’ancien milieu du Bayern Munich qui dispose d’un salaire imposant pourrait avoir du mal à retomber sur ses pattes. En attendant un possible départ, il reste cependant deux mois à l’ancien Monégasque pour inverser la tendance et se refaire la cerise. Son chemin de croix pourrait démarrer dès ce mardi 29 octobre, où Iñigo Perez risque de faire tourner son effectif pour l’entrée en Copa Del Rey du Rayo Vallecano face à Villamuriel.