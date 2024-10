Que devient Benjamin Mendy ?

«Pour Ben (Mendy), cela a été un pari et le mariage s’est fait qu’à moitié. Je le vois mal jouer en Ligue 2 et ici. Je pense qu’il a d’autres envies par rapport à ça. Donc, depuis le début, la porte est ouverte pour Ben. Il y a encore quelques marchés d’ouverts, comme la Turquie, la Grèce. Aujourd’hui, il n’a pas trouvé. S’il ne trouve pas ? On essaiera de trouver la meilleure solution.» Il y a trois semaines, Laurent Koscielny alors tout juste promu à la direction sportive de Lorient ne laissait que peu de places à un possible avenir du champion du monde 2018 dans le Morbihan.

Il faut dire que l’ancienne star de Manchester City, qui a connu de nombreux démêlés avec la justice qui avaient fait vaciller la carrière du latéral droit international tricolore aux 10 sélections avec les Bleus, avait effectué un retour mitigé chez les Merlus la saison passée (2 buts et une passe décisive en 15 matches de L1). Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mendy, qui a assisté impuissant à la descente de Lorient en Ligue 2, ne s’était pas fait que des amis dans le vestiaire et s’imaginait pas évoluer dans cette division d’autant qu’Olivier Pantaloni, le nouveau coach lorientais lui a clairement fait savoir publiquement qu’il ne comptait pas sur lui.

De retour à Lorient après 4 mois d’absence

Comme nous l’évoquions au cours du mois de septembre, les clubs ne se sont pas bousculés au portillon pour recruter ce joueur expérimenté et âgé seulement de 30 ans qui n’est plus apparu publiquement depuis le 19 mai dernier et une sortie sur blessure et un match remporté 5-0 par Lorient face à Clermont. Depuis, le joueur a quitté la Bretagne et s’est soigné à l’étranger comme le rapporte Ouest-France. Ce n’est que depuis que quelques jours que Benjamin Mendy a fait son retour à Lorient près de 4 mois depuis son départ pour poursuivre sa réathlétisation.

Le point de non-retour a donc été atteint pour le club breton qui est en course pour la montée en Ligue 1, preuve en est sa 4e place en Ligue 2 après 7 journées. On pourrait assister à une rupture à l’amiable entre les différentes parties pour ce qui aura été un coup de poker raté aussi bien pour les Merlus que pour l’ancien Marseillais. Quoi qu’il arrive, Benjamin Mendy va devoir rapidement rebondir, sous peine de voir sa carrière professionnelle se terminer sans doute plus rapidement que prévu.