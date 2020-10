Jules Koundé se porte candidat à l'équipe de France

Très bon à Bordeaux, Jules Koundé a confirmé à l'échelon supérieur cette saison au Séville FC. Le défenseur central français de 21 ans a notamment remporté la Ligue Europa et s'est affirmé comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga. Interrogé par Canal +, celui qui a joué ce soir avec les Espoirs contre la Slovaquie (1-0) a évoqué l'équipe de France.

En concurrence avec Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Kurt Zouma, Wesley Fofana ou encore William Saliba, l'ancien Girondin y croit malgré la forte concurrence : «oui il y a une passerelle entre les Espoirs et les A. Le sélectionneur et son staff regardent et c’est encourageant. Je vais continuer à travailler, mais c’est l’objectif d’aller chez les A. Je sais qu’il y a une grosse concurrence, mais c’est positif s’il fait appel à un jeune, car il estime qu’il le mérite et c’est encourageant.»