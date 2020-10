Qualifications Euro Espoirs 2021 : victoire douloureuse des Bleuets contre la Slovaquie

Après son large succès face au Liechtenstein (5-0) jeudi dernier, l'équipe de France Espoirs devait confirmer lors de la réception de la Slovaquie à Strasbourg. Une formalité a priori, d'autant que les Bleuets étaient allés gagner 5-3 là bas mais le passif des Espoirs nous a appris à rester prudent. Privé de son meilleur buteur Odsonne Edouard et de Maxence Caqueret, tous les deux positifs durant ce rassemblement au Covid-19, Sylvain Ripoll alignait un 4-4-2 avec la première de Maçon notamment, ou encore les titularisations du capitaine Guendouzi et de Kolo Muani devant, associé à Gouiri.

Pour cette rencontre, il ne fallait pas tergiverser et viser ni plus ni moins que la victoire. 2es du groupe 2 au coup d'envoi à trois points des Suisses, les Français se devaient de revenir à hauteur des Helvètes, avant de les retrouver le mois prochain en France, pour valider leur billet au prochain Euro de la catégorie en juin prochain. Ils peuvent également passer par la case des meilleurs 2es. Même si c'est en bonne voie, le chemin est plus risqué. Et le goût du risque, ce n’est pas vraiment ce qu'avaient les Espoirs en ce début de rencontre.

La qualification est bien partie

Ils affichaient une grande maîtrise technique et collective même si l'ouverture du score venait par Koundé sur corner (1-0, 21e). Ce premier but libérait un peu plus l'esprit des locaux qui tentaient de se mettre à l'abri avant la pause mais cela manquait toujours d'un peu de réussite à l'image de ce tir de Diaby (26e) puis d'Ikoné où Šipoš repoussait sur sa ligne (36e). Le Lillois se ratait ensuite alors que ses coéquipiers pouvaient se retrouver à trois contre un (40e) et la reprise de Kolo Muani fuyait le cadre (38e). Tout allait bien pour les Bleuets, jusqu'à ce que Maçon se blesse sans doute gravement au genou (43e).

Il faut croire que la sortie du Stéphanois et la mi-temps changeaient la donne car la Slovaquie revenait avec de bien meilleures intentions. Lafont brillait même sur ce coup-franc dévié de Tupta (47e). L'attaquant d'Ascoli plaçait aussi une tête dangereuse au-dessus de la barre avant d'être signalé hors-jeu (50e). Les Espoirs balbutiaient leur football, incapables d'être aussi tranchant dans le jeu et perdant de nombreux ballons dans l'entrejeu. La maîtrise les fuyait complètement et forcément l'inquiétude se lisait sur le visage du sélectionneur. Heureusement, les Slovaques ne jouaient pas bien leurs derniers coups (85e, 90e+2, 90e+3), laissant les Bleuets s'imposer. Ça sent bon la qualification.

