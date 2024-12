La FIFA créé un incident diplomatique avec une carte sur l’Ukraine

« Nous avons modifié la carte pour vous et attendons des excuses publiques », a déclaré Heorhiy Tykhy, porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien en réaction à la publication d’une carte excluant la Crimée du territoire ukrainien. Cette carte a été diffusée lors de la présentation par la FIFA du tirage au sort pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). Le problème ? En « retirant » la Crimée, la FIFA a non seulement enfreint « le droit international », mais également soutenu « la propagande russe, les crimes de guerre et le crime d’agression contre l’Ukraine », selon Heorhiy Tykhy.

La suite après cette publicité

Face à la polémique, la FIFA a réagi ce samedi sur la BBC : « La FIFA a connaissance d’un problème concernant l’un des visuels affichés pendant le tirage au sort et a abordé la situation avec la Fédération (ukrainienne). Le graphique en question a été supprimé ». L’intention initiale de cette carte était d’illustrer les nations qui ne peuvent pas s’affronter en raison de tensions géopolitiques, comme l’Ukraine et la Biélorussie, l’Espagne et Gibraltar, ou encore le Kosovo face à la Bosnie-Herzégovine ou à la Serbie.