Nice-OL : les compositions officielles !

Sixième contre septième, 16 points chacun. A l'Allianz Riviera, à l'heure où le poulet sort du four et où les fiévreux du samedi soir finissent par ouvrir un oeil, l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais s'affrontent, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 (à suivre en direct sur FM à partir de 13h). Les Aiglons restent sur une défaite à Troyes, alors que l'OL vient de battre Monaco et de renverser le Sparta Prague en Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Christophe Galtier propose un 4-4-2. Il réintègre les ex-Lyonnais Melvin Bard et Amine Gouiri. Un onze très offensif, puisque Dolberg et Delort sont associés devant. Côté OL, Peter Bosz propose un 4-2-3-1, avec quatre changements par rapport à Prague. Changement de latéraux, avec les retours de Dubois et Emerson. Maxence Caqueret retrouve le milieu et Lucas Paqueta la position de faux numéro 9. Shaqiri sort du onze.

Les compositions officielles :

Nice : Benitez - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard - Gouiri, Lemina, Thuram, Boudaoui - Delort, Dolberg

Lyon : Lopes - Dubois, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Kadewere, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta

Pour le match de l'Olympique lyonnais, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez 150€ pour tenter de remporter 1 950€ grâce à la victoire 2-0 de l'OL cotée à 13. (cotes soumises à variation)